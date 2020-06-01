РИАМО - 1 июн. В городском округе Серпухов завершилось остекление нового «Туровского тепличного комплекса», в середине июня в комплексе планируется запустить рассадное отделение, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Компания «Туровский тепличный комплекс» произвела 100% остекление кровли теплиц первой очереди комплекса площадью 6 гектаров. Площадь основной теплицы овощей закрытого грунта составляет 5 гектаров и 1 гектар занимает рассадное отделение», — сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

По словам министра, строительные работы на объекте ведутся согласно графику. На сегодняшний день также построены здания котельной и сервисной зоны, произведена укладка всех коммуникаций, смонтированы и подготовлены к пуско-наладке четыре газопоршневые установки, завезено оборудование.

«Выращивать овощи и зелень в новом комплексе планируется с помощью современных технологий производства, в частности с использованием малообъемной гидропоники с применением систем капельного орошения, системы ассимиляционного освещения, управления микроклиматом», — отметил Разин.

Планируемый объем производства нового тепличного комплекса составит более 4 тысяч тонн овощей в год.

«Общий объем инвестиций по первой очереди составляет 1,7 миллиарда рублей. На текущий момент уже инвестировано около 1,5 миллиарда рублей. Будет создано порядка 100 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2020 года», — добавил министр.

По его словам, в середине июня в комплексе планируется запустить рассадное отделение, в июле высадить рассаду в основные теплицы и в начале октября получить первый урожай томатов.