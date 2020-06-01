РИАМО - 1 июн. В Подмосковье днем в понедельник остаются подтопленными 202 приусадебных участка, 25 дачных домов, один участок дороги и один мост, также один участок дороги размыт, все объекты находятся в двух населенных пунктах и 12 СНТ в девяти муниципалитетах региона, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Подтопления вызваны обильными осадками, обрушившимися на территорию Подмосковья.

«За сутки от воды было освобождено 83 приусадебных участка. Откачка воды произведена в СНТ «Лесная Поляна» и на участке дороги СНТ «Речное» поселения Нахабино, в городском округе Наро-Фоминск на улице Льва Толстого, в поселении Жаворонки на улице 3-я Советская, дом 2А», - говорится в сообщении.

Всего сотрудники МЧС и жилищно-коммунального комплекса с помощью мотопомп и пожарно-насосных станций откачали более 6 тысяч кубометров воды.

В ликвидации последствий подтопления задействовано 95 человек, 38 единиц техники, в том числе от МЧС 35 человек и 12 единиц техники.

Населению оказывается адресная помощь, при необходимости проводится эвакуация.

Угрозы жизни и здоровью граждан нет, ситуация под контролем.