РИАМО - 1 июн. Около 40 новых школ и детских домов планируют построить в Москве в этом году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В понедельник мэр столицы Серей Собянин осмотрел ход строительства нового учебного корпуса «Школы Новокосино» на улице Новокосинская.

«В наших планах на этот год – около 40 новых школ и детских садов», – сказал Собянин.

Между тем, за последние девять лет в столице возвели 377 зданий образовательных учреждений, в том числе 280 детских садов и 97 школ.

Из общего числа новых детских садов и школ 245 объектов построены за счет городского бюджета, 132 – за счет инвесторов.

В этом году успели ввести в эксплуатацию восемь объектов образования. До конца года планируется построить еще девять детских садов и 23 школьных здания.