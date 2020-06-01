РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Дорожники устранили подтопление территории в деревне Лемешово округа Подольск, которое возникло в результате сильных осадков, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации округа.

В Подольске в результате обильных осадков 31 мая подтопило территорию у дома №1 по улице Заречная в деревне Лемешово.

«Подтопление произошло в результате осадков 31 мая. Эта дорога относится к «Мосавтодору». Рабочие устранили подтопление. Утром в понедельник его уже не было», - сказал сотрудник.