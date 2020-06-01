РИАМО - 1 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник проверил строительство нового корпуса ГБОУ «Школа Новокосино», которая 1 сентября этого года примет своих учеников, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Благодаря новому корпусу существенно снизится нагрузка на другие школьные здания, которые в настоящее время частично перегружены. Также новые площади позволят расширить спектр дополнительного образования как для детей, так и для взрослых.

«Школа Новокосино» давно нуждалась в новом корпусе, и мы решили не просто построить новое здание, но и отдать его в распоряжение старшеклассников. В этом корпусе будут открыты лаборатории для медицинских классов и множество других профильных кабинетов, благодаря которым ребята смогут готовиться к поступлению в вузы», – сказал мэр.

Строительство нового здания началось в апреле прошлого года. В четырехэтажном здании площадью 7,2 тысячи квадратных метра создадут комфортную и безопасную образовательную среду для обучения школьников 7-11 классов.

«Школу Новокосино» создали в 2014 году. В нее входят пять школьных зданий и семь зданий для дошкольников. В образовательном учреждении учится почти 6,2 тысячи детей – 2060 дошкольников и 4111 школьников.