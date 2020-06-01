РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июн. Около 20 килограммов живых карпов выпустили в Комиссаровский пруд на территории городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«В понедельник выпустили около 20 килограммов живой рыбы в Комиссаровский пруд. Акция проводится ежегодно с целью восстановления популяции рыбы и улучшения биологического разнообразия городских прудов. Для зарыбления водоемов организаторами платной рыбалки на Рупасовских прудах были предоставлены рыбы семейства карповых весом от 200 граммов до 1 килограмма», - говорится в сообщении.

С 1 апреля по 10 июня в Подмосковье действует нерестовый запрет.