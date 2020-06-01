РИАМО – 1 июн. В «дежурных группах» детских садов №№9 и 11 подмосковного Реутова отпраздновали Международный день защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Впервые День защиты детей отмечался 70 лет назад, в 1950 году. В трудное послевоенное время мировое сообщество признало, что дети нуждаются не только в заботе родителей, но внимании государства и всего общества. В первую очередь, мы ответственны за судьбу подрастающего поколения. Мы хотим видеть наших детей счастливыми, здоровыми и образованными. Хочу поздравить с праздником не только детей, но и родителей, весь педагогический состав Реутова за столь важный вклад в будущее наших детей», – сказал глава Реутова Станислав Каторов.

Педагогический состав детских садов Реутова ежегодно 1 июня проводит для воспитанников подобные праздничные мероприятия.

«Детский сад №9 продолжает свою работу в рамках «дежурных групп». День защиты детей – долгожданный праздник для всех нас, мы стараемся подарить детям счастье, радость, и, конечно же, оставить добрую память об этом празднике. Администрация города Реутова совместно с депутатами городского Совета депутатов организовала увлекательное и яркое представление для воспитанников «дежурных групп» детского сада «Светлячок». Для детей выступили артисты с музыкальным, химическим и мыльным шоу», – отметила заведующая МАДОУ №9 «Светлячок» Марина Кудинова.

Представления проводились с соблюдением всех санитарных требований и норм безопасности.