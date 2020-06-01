РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 июн. В городском округе Щелково за прошедшие сутки выявили еще 35 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 908 случаев инфицирования, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 727 случаев коронавируса.

«За прошедшие сутки в Щелкове выявлено еще 35 случаев коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 908 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе подтверждено 39 723 случая коронавируса. Скончались 473 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 8 485 человек.

Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов и аптек рекомендуется надевать медицинскую маску.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.