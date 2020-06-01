РИАМО – 1 июн. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису театра и кино, народную артистку Евгению Симонову, текст опубликован на сайте Кремля, сообщает Газета.ru.

Актрисе исполнилось 65 лет.

«Талантливая, наделенная яркой творческой индивидуальностью актриса, вы вдохновенно служите избранному делу, дарите людям радость встречи с высоким искусством», — отметил глава государства.

Президент также отметил работы актрисы в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского и в кино.

Актриса известна по ролям в фильмах «Школьный вальс», «Афоня», «Обыкновенное чудо», «Вылет задерживается», «Долгая дорога к себе», «Транзит» и другие.