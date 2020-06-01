РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Обучение в V школе вожатского мастерства в Подольске завершили 60 активистов, которые в 2020 году будут работать в летних лагерях округа, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске завершилась V школа вожатского мастерства, реализованная подольской организацией «Российский союз молодежи» при поддержке комитета по делам молодежи администрации округа. Программа обучения будущих вожатых стартовала в конце февраля в молодежном центре «Максимум».

«Выпускников этого года неопределенность в сроках проведения летней кампании детского отдыха не напугала. 60 вожатых не только подготовлены, но и уже трудятся в составе педагогического отряда «Подольск». С понедельника начались пятидневные смены онлайн-лагеря «Свети!», в котором школьники 10-16 лет могут принять участие совершенно бесплатно», - говорится в сообщении.

Вживую проникнуться атмосферой лагеря участники успели на выездном обучающем семинаре на базе центра «Родина», где уже четыре года работает педагогический отряд «Подольск». С конца марта участники и организаторы проекта перешли в онлайн-пространство. На протяжении двух месяцев ребята посетили 16 занятий и прослушали 23 лекции, поучаствовали в онлайн-мероприятиях и мастер-классах.