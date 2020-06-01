РИАМО - 1 июн. В Подмосковье в текущем году планируется благоустроить 270 дворов, также будут благоустроены 14 парков культуры и отдыха в рамках реализации губернаторской программы «Парки Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В этом году в Подмосковье планируем благоустроить 36 общественных пространств, в том числе пять победителей конкурса Минстроя РФ 2019». В Подмосковье появится шесть новых площадей и скверов, семь набережных и зон отдыха, семь парков, четыре центра городов, 12 пешеходных зон и маршрутов», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что на текущий год в планы по благоустройству Подмосковья входят: комплексное благоустройство дворовых территорий, устранение ям во дворах, благоустройство общественных территорий, обновление парковой инфраструктуры.

В 2020 году в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий благоустроят 670 дворов. В рамках программы «Парки Подмосковья» планируется благоустроить 14 парков культуры и отдыха.

«Несмотря на ситуацию с коронавирусом, сами темпы работ не будут снижены», – заключил Хайкин.

В 2013 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева был разработан и стартовал проект «Парки Подмосковья» как комплексный проект обустройства зон отдыха жителей.