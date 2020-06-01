РИАМО - 1 июн. За прошлые сутки только два процента пассажиров столичного метро не смогли попасть на станции из-за отсутствия у них пропуска на передвижение по городу или не привязанной транспортной карты, сообщил РИАМО представитель пресс-службы подземки.

«31 мая 97,9% пассажиров успешно прошли на станции Московского метрополитена. Они имели цифровые пропуска и привязанные к ним «Тройки» и социальные карты», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пройти в метрополитен не смогли те пассажиры, у кого не было пропуска на передвижение по городу или к нему не была привязана транспортная карта.

«Чаще всего это случалось на станциях вблизи железнодорожных вокзалов. Это станции “Комсомольская” и “Курская”. Здесь примерно 9% пассажиров столкнулись с отказами. Поэтому мы просим пассажиров, прибывающих из Подмосковья и других регионов, внимательнее относиться к оформлению пропуска и своевременно привязывать к ним транспортные карты», - добавил представитель пресс-службы.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.