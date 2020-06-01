РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Автоволонтеры движения «Милосердие – Подольск» свыше 40 раз оказали безвозмездную помощь продуктами и лекарствами нуждающимся жителям во время самоизоляции, сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

«Более двух месяцев, с 22 марта, автоволонтеры движения «Милосердие – Подольск» работают на доставке в условиях самоизоляции граждан. Почти месяц они являются подразделением волонтерского центра Подольска, исполняя и их просьбы, такие как развоз хлеба, продуктовых наборов и другие выезды, требующие наличие автомобиля и мужской силы. За это время наши автоволонтеры выехали 180 раз. Из них 44 раза оказали безвозмездную помощь продуктами, лекарствами и средствами гигиены», – говорится в сообщении.

Волонтеры надеются на то, что жизнь в условиях самоизоляции скоро завершится, тем не менее они продолжают оказывать помощь нуждающимся.