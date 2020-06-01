РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Полиция подмосковных Люберец задержала 29-летнюю мигрантку по подозрению в мошенничестве, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники отдела уголовного розыска МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 29-летнюю уроженку ближнего зарубежья, подозреваемую в мошенничестве. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - говорится в сообщении.

Злоумышленница нашла в интернете объявление о продаже телефона и договорилась встретиться с продавцом около одного из домов, расположенных в поселке Калинина округа Люберцы. Осмотрев товар, покупательница согласилась приобрести телефон за 7 тысяч рублей. У нее не было наличных, и она предложила перевести на карту продавца деньги через мобильный банк.

Затем злоумышленница показала на экране своего мобильного телефона заранее подготовленное подтверждение покупки. Однако указанная сумма на счет продавца не поступила. Женщина объяснила, что деньги придут через некоторое время, забрала телефон и ушла.

Женщине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.