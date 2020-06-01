РИАМО - 1 июн. Средняя загрузка платных парковок на улицах столицы выросла во второй половине мая, автомобилисты парковались на 6% чаще по сравнению с началом месяца, самый большой рост загруженности парковок отмечается в пределах Бульварного кольца, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Большая загруженность парковок наблюдается в зоне от Садового до Третьего транспортного колец – на 7%. Все обращения по вопросам парковочного пространства продолжают рассматриваться в установленные сроки. Наибольший рост загруженности парковок отмечается в пределах Бульварного кольца – на 8%.

«Все больше людей выезжают в город в связи с возобновлением деловой активности. Об этом также свидетельствуют данные, опубликованные двумя неделями ранее – на 11% увеличилось количество парковочных сессий по сравнению с первой половиной мая. Хотя город постепенно начинает возвращаться к прежнему темпу жизни, просим москвичей по возможности оставаться дома», – говорится в сообщении.

В «Московском паркинге» напомнили, что в случае возникновения необходимости поехать куда-то на авто, нужно оформить цифровой пропуск. Получить его можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону справочной службы правительства Москвы. Для совершения поездок на личном или служебном автомобиле, к пропуску должен быть обязательно привязан госномер авто.

Два сервисных центра «Московский транспорт» уже возобновили работу – на улице 1905 года и на Старой Басманной. Подать обращения можно и дистанционно - с помощью Единого транспортного портала transport.mos.ru.

В случае возникновения вопросов по теме платных парковок Москвы, консультацию можно получить по телефону горячей линии «Московского транспорта»: 8 (495) 539-54-54 или по короткому номеру 3210 для звонков с мобильного.