РИАМО - 1 июн. В Московской области количество транспортных средств увеличилось на 10 % за последние три дня по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе, заторы были на Новорижском шоссе и Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.



За период с 29 по 31 мая по областным дорогам проехали около 6,2 миллиона машин — на 40% больше, чем в начале действия режима самоизоляции в апреле.

«Сегодня утром в области движение было затруднено на Домодедовском шоссе в Домодедове, на Ярославском шоссе в Пушкинском округе, на Ленинградском шоссе в Химках, на Симферопольском шоссе в Подольске, на улице Карла Маркса и Красковском шоссе в Люберцах, на Минском шоссе в Одинцове, на Дмитровском шоссе в Дмитрове», - говорится в сообщении.

Заторы также были на Новорижском шоссе и Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД в Красногорске, на улицах Киово, Батарейной в Лобне, а также на Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов в Балашихе.

Водителей региона призвали соблюдать скоростной режим, быть внимательными и аккуратными на дорогах.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.