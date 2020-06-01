В Москве 1 июня начался второй этап смягчения карантина – заработали ТЦ и службы быта, а значит, не за горами и выход в офисы. Уже сейчас многие компании пытаются привести офисы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, однако они трудновыполнимы для компаний, которые работали в формате open space. Обозреватель РИАМО пообщалась с работодателями и экспертами и узнала, почему москвичам будет сложно вернуться в офис.

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Китайский кейс

О том, что коронавирус заставит пересмотреть подход к организации офисов и их систем, стало понятно после первых требований Роспотребнадзора, которые многие работодатели получили еще в марте. Среди них – разделение рабочих потоков, контроль температуры тела сотрудников, уборка помещений с применением дезинфицирующих средств и прочие. Кроме того, указом мэра Москвы был введен масочный режим, работодателей обязали выборочно проводить тестирование сотрудников на коронавирус и обеспечивать социальную дистанцию между рабочими местами, отмечает коммерческий директор «Р7 Групп» Елена Царева.

«За несоблюдение санитарных норм во время режима самоизоляции на рабочих местах нормами КоАП предусмотрены административные штрафы от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для работодателя (юридического лица) и от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей», - рассказывает Царева.

Очевидно, что после карантина девелоперам и собственникам зданий придется задуматься, как еще больше внимания уделять безопасности рабочих пространств. В этом плане показателен опыт Китая, который уже прошел первую волну эпидемии.

По словам директора департамента инженерных и мультимедийных систем ИТ-компании КРОК Сергея Паукова, на одном из заводов на окраине Ухани теперь все сотрудники должны подниматься по лестнице, а не пользоваться лифтом. Также обязательно держать дистанцию. В столовой стоят пластиковые перегородки. Повсюду висят таблички, что и когда было продезинфицировано.

«На входе всем сотрудникам измеряют температуру, это первая из четырех проверок за день. Любой человек с температурой выше 37,3 автоматически фиксируется и становится объектом для внутреннего расследования», - добавляет Пауков.

Другой пример – компания Morgan Stanley, которая откалибровала лифт в своем гонконгском небоскребе для ускорения поездок и уменьшения количества пассажиров, а сотрудники Bank of Communications в Шанхае носят маски весь день и проходят через инфракрасный температурный экран, чтобы войти в офис.

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Датчики и кондиционеры – в каждый офис

Большинство опрошенных работодателей отмечают, что измерение температуры у сотрудников офисов станет обычным делом. Сергей Пауков предполагает, что для этого будут использованы видеокамеры с двойной функцией – они одновременно снимают видео и тепловизионную картинку. Если температура будет превышать установленный порог, то камера даст сигнал и турникет не откроется, даже если у сотрудника действительный пропуск.

Второй момент, который придется пересмотреть столичным работодателям – системы кондиционирования. В первую очередь, повысятся требования к системам вентиляции: такого, что работники сидят в душных помещениях, уже не будет, считает сооснователь компании Postgres Professional Иван Панченко.

По словам управляющего партнера проектного бюро UNK project Николая Миловидова, новые требования приведут к росту спроса на бесконтактные технологии.

Через поверхности, к которым прикасаются сотни людей ежедневно, вирусы и бактерии распространяются очень быстро. Поэтому в будущем все – от дверных замков до сантехники в уборных – будет оснащено датчиками, реагирующими на тепло или движение, которые позволят избежать прикосновений, добавляет эксперт.

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Дистанция и тотальная санобработка

Офисы постковидного периода будут сильно отличаться от тех, к которым все привыкли, считают работодатели. Например, сотрудники компаний, которые любят посиделки с кофе и обеды на офисной кухне, скорее всего, будут разочарованы.

Исходя из требований к организации рабочих помещений, опубликованных на сайте Роспотребнадзора, главное – это дистанция между рабочими местами. При этом количество людей в офисе зависит от его площади.

Как уточняет эксперт системы «Актион Право» Николай Чудаков, в требованиях Роспотребнадзора от 20 апреля говорится, что в помещении до 50 квадратных метров могут находиться не более пяти человек; до 100 квадратных метров – не более 10 человек; до 200 квадратных метров – не более 25 человек; свыше 200 квадратных метров – не более 50. В местах, где возможно скопление сотрудников, Роспотребнадзор рекомендует нанести сигнальную разметку, чтобы обеспечить дистанцию не менее 1,5 метров.

Кроме того, регламентируется режим тестирования работников на Covid-19, информирование проверяющих о состоянии здоровья персонала, наличие санитайзеров, обработка и утилизация одноразовой посуды в офисной столовой, проветривание помещений каждые два часа, санобработка и обязательное ношение масок в офисе. Соответственно, для организации всего этого работодатели будут нести дополнительные расходы.

«Сотрудников на рабочих местах надо обеспечить запасом одноразовых масок, а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств и перчаток. Раз в четыре часа надо измерять температуру, каждые два-четыре часа – дезинфицировать все контактные поверхности: дверные ручки, выключатели, поручни, перила, поверхности столов, спинки стульев, оргтехнику», - уточняет эксперт.

По его словам, обязанность работодателей проводить дезинфекцию рабочих помещений закреплена в постановлении главного санитарного врача России от 20 мая, которое будет действовать до конца года. Если не выполнять эти требования, работники могут пожаловаться в ГИТ или Роспотребнадзор. Так, 14 мая Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что провело внеплановую выездную проверку завода, который возобновил работу 12 мая, составило протокол о временном запрете деятельности и направило материалы проверки в суд, рассказывает Николай Чудаков.

«Многие компании будут вынуждены сокращать персонал при невозможности переехать в более просторное помещение, вводить сменный график работы либо оставлять часть сотрудников работать дистанционно», - считает сооснователь Postgres Professional Иван Панченко.

Сервис заказа поездок «Везет» еще в середине марта перевел всех сотрудников управляющей компании в Москве, Краснодаре и Уфе на дистанционный режим работы, и, как рассказали РИАМО, пока не планируют возвращаться в офис.

«Самое трудновыполнимое требование – это дистанция в 1,5 метра. Мы еще не придумали, как это можно реализовать на практике в опен-спейсе. Не совсем понятно, как быть с местами общего пользования, такими как кухни и переговорные», - рассказывают в компании «Везет».

Директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru Оксана Шустикова рассказала, что для безопасной работы сотрудников в офисах закупили бактерицидные лампы, маски, тепловизор, антисептики – итого расходы на все офисы в Москве, Краснодаре и Крыму составили около 200 тысяч рублей. Но, даже несмотря на эти меры, большинство сотрудников решили продолжать работать удаленно, из-за чего приходится сокращать арендуемые площади.

В свою очередь, врач-дезинфектолог Николай Дубинин считает, что со снятием карантина следует ждать от Роспотребнадзора ужесточения рекомендаций. Например, масштабной дезинфекции в середине или в конце рабочей недели. Уже сейчас такие работы проводят в офисах крупных компаний, которые не приостановили свою деятельность.

«У сотрудников офисов за время карантина выработалась стойкая фобия к вирусу. И теперь предстоит ее преодолевать. В том числе регулярными, полными дезинфекциями», - говорит врач.

Сами обработки проводятся генераторами холодного тумана, как в московском метро. Подобная обработка сводит к нулю возможные риски передачи вируса, так как обрабатываются не только поверхности, но и воздух, добавляет эксперт.

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Затянувшаяся «удаленка»

О продлении режима удаленной работы до сентября одной из первых объявила компания Mail.ru. До осени в хоум-офисе оставили сотрудников Qiwi и «Авито».

О том, что «удаленка» может затянуться, свидетельствуют многочисленные опросы работодателей. По данным майского опроса портала Работа.ру, лишь 8% работодателей готовы переоборудовать офисы и сделать специальную разметку.

Неудивительно, что для соблюдения всех предписаний многие компании рассматривают выход в офис на первом этапе не более 20% сотрудников, так как не готовы нести дополнительные убытки, считает коммерческий директор «Р7 Групп» Елена Царева.

«В первую очередь будут выведены ключевые сотрудники, от которых в существенной степени зависят бизнес-процессы компании. В основном это касается крупных корпораций. Малый бизнес предпочтет оставить людей дома, если команда эффективно работает удаленно, пропадает необходимость в содержании офиса», - отмечает Царева.

Стартапы и малый бизнес, вынужденные отказаться от ранее арендуемых площадей по финансовым или иным причинам, по ее мнению, пойдут по пути аренды меньших площадей без закрепленных за сотрудниками рабочих мест либо вообще откажутся от аренды традиционного офиса в пользу коворкингов.

В свою очередь, гендиректор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива» Наталья Сторожева ожидает, что после карантина многие соискатели захотят работать в удаленном режиме, но не полностью – появляться в офисе несколько раз в неделю, а в остальное время работать в воркшопах.

Многим работодателям формат «удаленки» также понравился, так как позволяет привлекать сотрудников не только из своего города, региона, но и из других стран. Перед соискателями это тоже открывает новые возможности – работать в нескольких проектах одновременно.

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Коворкинги и сменный график

На Загорском трубном заводе, офисы которого находятся в Москве и Подмосковье, решили полностью пересмотреть подход к работе.

«Ситуация с карантином подтолкнула нас к анализу, какие сотрудники освобождаются от посещения офиса, а какие в офисе нужны», - рассказывает заместитель гендиректора завода по корпоративным коммуникациям Игорь Гусенков.

Сейчас компания находится в стадии расширения, и новые реалии как раз позволят разместить новый персонал без дополнительных затрат на аренду новых помещений.

«В случае с выводом персонала с делением на четные и нечетные дни в офисе само пространство офиса может стать похожим на современный коворкинг, где нет жесткой привязки к месту, а вся инфраструктура работает таким образом, чтобы любой сотрудник мог занять любое место, которое ему удобно», - рассказывает Гусенков.

О трансформации классического офиса в коворкинг говорят и в интернет-магазине KUPIVIP. Офис компании площадью более 3 тысяч квадратных метров позволит после выхода из карантина оформить рабочее пространство таким образом, чтобы сотрудники сидели через одного.

«Уже сейчас понятно, что разработчики и другие IT-специалисты продолжат работать дома. Сейчас продумываем формат офисного пространства для остальных. Коворкинг – это очень хорошая идея. Мне кажется, это офис будущего, текущие форматы офисных помещений изжили себя», - считает CEO KUPIVIP Олег Минаев.

К выходу в офис готовится и IT-компания MAXIMA, где размещены наклейки, напоминающие сотрудникам о дистанции в 1,5 метра, введены правила по проветриванию помещения (каждые два часа) и дезинфекции всех поверхностей (три раза в день). Кроме того, организован ежедневный замер температуры у всех приходящих в офис, на каждом этаже сформированы зоны с санитайзерами, перчатками и масками (минимум две зоны на этаже) и введены новые правила в офисе.

«Корпоративное кафе пришлось временно закрыть, но организована еще одна временная зона приема пищи, а все сладости мы разложили на каждом этаже так, чтобы сотрудникам не приходилось лишний раз гулять по офису», - рассказывает руководитель HR MAXIMA Мария Набиева.

По ее словам, новые правила повлияли и на корпоративную культуру. Например, изменен формат «последней пятницы» с пиццей, напитками и различными шоу. Теперь она будет проходить по подразделениям, чтобы максимально сократить число людей в одном помещении.