РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 июн. Компания по производству дверей «Ле-Гран» из подмосковного Подольска получила отсрочку от банка по кредиту на полгода для сохранения штата сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Многие предприятия и организации малого и среднего бизнеса округа в период ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции столкнулись с проблемами экономического характера.

«Сохранить штат своих сотрудников – такую задачу поставило руководство компании «Ле-Гран», специализирующейся на производстве и реализации дверей и давно известной широкому кругу потребителей. Компания столкнулась с падением спроса на продукцию так же, как и многие предприятия и предприниматели в последние несколько месяцев. Руководство обратилось в Сбербанк и получило поддержку со стороны финансово-кредитной организации в виде отсрочки по кредиту на полгода. Надеюсь, что из кризиса предприятие выйдет и продолжит свою успешную работу», – сказал глава округа Николай Пестов.

Предприниматели округа могут обратиться за информацией о государственных мерах поддержки по единому номеру регионального колл-центра: 0150 или в управление по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации Подольска в рабочие дни по телефонам: 8(496)763-37-98; 8(496)754-64-38; 8(496)754-67-36.