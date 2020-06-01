РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Спортсмены из подмосковных Люберец стали обладателями 22 дипломов за первое место в онлайн-турнире по тхэквондо «Кубок России», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Воспитанники люберецкого клуба «Дан-Гун» приняли участие во всероссийском онлайн-турнире по тхэквондо «Кубок России», организатором которого выступает Федерация тхэквондо МФТ России. Турнир был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены стали обладателями 22 дипломов за первое место, 18 дипломов за второе и 17 дипломов за третье место.

«Поздравляю спортсменов и их тренеров с достойными результатами. Вы не раз радовали округ своими победами. Так держать!» - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он добавил, что всего в турнире принимали участие порядка 4 тысяч человек.