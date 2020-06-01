РИАМО - 1 июн. В Москве прогнозируется усиление ветра, в связи с чем водителям рекомендуется не выезжать на дороги, говорится в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

В столице в течение понедельника ожидаются порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

«Позаботьтесь о себе: если можете, оставайтесь дома. Если нет, то осторожней с парковкой и на дороге», — говорится в сообщении.

Сообщить о неработающих светофорах и погнутых знаках можно по номеру 3210.

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается до 16 градусов тепла, местами возможны кратковременные дожди и сильные порывы ветра.