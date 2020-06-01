РИАМО - 1 июн. Нежилое помещение площадью 30,1 квадратный метр в центре Наро-Фоминска продают через аукцион, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Стартовая цена продажи почти 1,5 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 июля на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу www.rts-tender.ru. Номер процедуры 32094.

«Нежилое помещение с черновой отделкой находится в центральной части Наро-Фоминска, на первом этаже жилого дома. Вы можете стать его первым владельцем, так как ранее торги по объекту не проводились», - говорится в сообщении.

Аукцион состоится 14 июля.