РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Жители Люберец могут принять участие в акции «Цвета российского флага», которую проводят министерство культуры РФ и музей Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В честь Дня России на портале «Культура.РФ» появится масштабная мозаика, созданная из фотографий российских триколоров от пользователей интернета. Участникам акции нужно сфотографироваться на фоне российского флага или запечатлеть символический триколор, созданный своими руками. Организаторы флешмоба отмечают, что не ограничивают фантазию участников: флаг можно нарисовать, вышить или даже испечь в виде торта», - говорится в сообщении.

Чтобы поддержать акцию, до 8 июня свою фотографию с флагом нужно отправить на электронный адрес: muzeipobedi@yandex.ru или опубликовать на странице в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» или Instagram с хештегами #ДеньРоссии #НашВыборПобеда и #ЦветаРоссийскогоФлага. Под снимком необходимо указать свой город и размеры триколора.

В День России, 12 июня, в 12:00 по московскому времени, фотографии участников акции превратятся в масштабную красочную мозаику на портале «Культура.РФ». Самые креативные снимки станут частью онлайн-выставки на официальном сайте музея Победы, а их авторы получат призы.