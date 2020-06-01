РИАМО - 1 июн. ЦППК в Международный день защиты детей запустила видеоролик «Знатоки железной дороги» в своих официальных сообществах в социальных сетях, в котором юные пассажиры ответили на вопросы об электропоездах, машинистах и железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В ролике приняли участие порядка 20 детей сотрудников компании. Ребятам задали шесть вопросов, среди которых: какого цвета стоп-кран, куда можно уехать на электричке без пересадок, кто быстрее − орел или «Иволга». Кроме того, дети рассказали, какими, по их мнению, суперспособностями обладает машинист и как еще называют электричку.

«Наша компания всегда с особой заботой относится к детям. Ежегодно мы готовим для них приятные сюрпризы к 1 июня, а также ко Дню знаний и в канун Нового года. В условиях режима самоизоляции мы решили узнать, что маленькие пассажиры знают об особенностях работы железной дороги и услышали много интересного», − рассказала пресс-секретарь АО «Центральная ППК» Софья Попова.

Ребята считают, что машинист очень поход на Бэтмена, а быстрее поезда «Иволга» может быть только коршун. Также они рассказали, что аббревиатура МЦД у них ассоциируется с названием витаминов.

Поздравление с Днем защиты детей в ЦППК становится традицией. Например, в 2019 году компания выпустила серию тематических раскрасок для детей, в которых главные герои Оля и Коля, путешествуя по железной дороге, напоминали о том, как правильно себя вести при поездках на этом виде транспорта.

Между тем, в ЦППК напоминают, что в связи с эпидемиологической ситуации нужно по возможности оставаться дома. Если поездку отложить нельзя, нужно избегать передвижения в часы пик, находиться на расстоянии 1,5 - 2 метра от других пассажиров на станциях и в электропоездах, пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда.

Для проезда в общественном транспорте в Москве необходим цифровой пропуск, в том числе на все пригородные электропоезда. Также с 12 мая во всех общественных местах действует масочно-перчаточный режим.