РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Прием физических лиц по ограниченному перечню услуг и по предварительной записи начали проводить специалисты многофункциональных центров городского округа Люберцы, сообщил директор МУ «Люберецкий МФЦ» Маргарита Скалябина.
С понедельника во всех МФЦ Московской области возобновляется прием физических лиц по предварительной записи. Это стало вторым этапом восстановления работы центров.
Прием юридических лиц по ограниченному перечню услуг продолжается.
Записаться на прием в МФЦ, узнать режим работы и задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30. Также узнать информацию можно на официальном сайте http://lubmfc.ru.
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