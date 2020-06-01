РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Прием физических лиц по ограниченному перечню услуг и по предварительной записи начали проводить специалисты многофункциональных центров городского округа Люберцы, сообщил директор МУ «Люберецкий МФЦ» Маргарита Скалябина.

С понедельника во всех МФЦ Московской области возобновляется прием физических лиц по предварительной записи. Это стало вторым этапом восстановления работы центров.

«По предварительной записи также можно забрать результаты оформленных услуг, в случае, если они находятся в МФЦ, и получить услугу в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения», - сказала Скалябина.

Прием юридических лиц по ограниченному перечню услуг продолжается.

Записаться на прием в МФЦ, узнать режим работы и задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30. Также узнать информацию можно на официальном сайте http://lubmfc.ru.