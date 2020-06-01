РИАМО - 1 июн. Часть автобусных маршрутов Солнечногорского ПАТП и автоколонны №1375 города Мытищи следуют с увеличенными интервалами из-за заторов на дорогах, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мострансавто».

Специалисты предприятия следят за работой общественного транспорта, в случае сбоев в движении, проводятся оперативные работы по восстановлению графика.

«Из-за дорожного фактора (пробок - ред.) на работу по фактическому расписанию перешли автобусы маршрута №3 «Вокзал» – станция Ока (Серпухов - ред.)», - сказал собеседник агентства.