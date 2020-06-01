РИАМО - 1 июн. Сотрудники московского ОМОНа Росгвардии задержали пассажира такси, у которого в карманах обнаружили наркотики, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по столице.

Автомобиль такси сотрудники правоохранительных органов остановили на въезде в Москву на Волоколамском шоссе.

«При проверке электронных пропусков пассажир автомобиля заметно нервничал и попытался выкинуть содержимое карманов в открытое окно», - говорится в сообщении.

В ходе досмотра в присутствии понятых у 23-летнего москвича было изъято девять свертков с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим веществом «марихуана».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.