РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В Люберцах за прошедшие сутки выявили еще девять случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 1498 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в Подмосковье выявили 727 новых случаев заражения коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки 9 новых случаев коронавируса. Всего в округе 1498 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили два новых случая коронавируса, всего там зафиксировано 229 случаев Covid-19. В Дзержинском выявили еще шесть случаев за сутки, всего в округе 376 случаев инфицирования.

Всего в Московской области зафиксировано 39723 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 473 заболевших. Выздоровели и выписались 8485 человек.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.