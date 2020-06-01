РИАМО - 1 июн. В Наро-Фоминске к ликвидации подтоплений от сильных ливней привлечено свыше 50 человек и почти 20 единиц техники, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации города.

«На ликвидацию последствий подтопления задействовано 56 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС: пять единиц спецтехники, 20 человек личного состава», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент поступило 23 обращения граждан. Все обращения специалистами оперативно отработаны. Имущество граждан не пострадало.

В Подмосковье за сутки от воды освобождено 83 приусадебных участка. Подтопления случились из-за сильных ливней, которые прошли в конце мая в Московской области.