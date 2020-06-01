РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Ученица детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы Анна Фельдман стала лауреатом II степени Международного фестиваля-конкурса «Бегущая по волнам», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Конкурс проходил в режиме онлайн.

«Люберчанка выступала в номинации «Эстрадный танец», возрастная категория 9-12 лет. Поздравляем Анну и ее преподавателя Татьяну Лощенову с достойным результатом!» - говорится в сообщении.

Международный фестиваль-конкурс «Бегущая по волнам» проводится ежегодно. В основу этого фестивального движения положена идея мирного существования человека на Земле – без насилия и войн.

Оценивает конкурсные выступления жюри, в которое входят известные специалисты, опытные педагоги и искусствоведы.