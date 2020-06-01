РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Ученица детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы Анна Фельдман стала лауреатом II степени Международного фестиваля-конкурса «Бегущая по волнам», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
Конкурс проходил в режиме онлайн.
«Люберчанка выступала в номинации «Эстрадный танец», возрастная категория 9-12 лет. Поздравляем Анну и ее преподавателя Татьяну Лощенову с достойным результатом!» - говорится в сообщении.
Международный фестиваль-конкурс «Бегущая по волнам» проводится ежегодно. В основу этого фестивального движения положена идея мирного существования человека на Земле – без насилия и войн.
Оценивает конкурсные выступления жюри, в которое входят известные специалисты, опытные педагоги и искусствоведы.
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