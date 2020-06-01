РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июн. В городском округе Мытищи на улице Воронина ликвидируют подтопление автомобильной дороги по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Женщина написала жалобу на портале «Добродел», она отметила, что улица Воронина превращается в реку при каждом сильном дожде.

«Сообщению о проблеме назначили подкатегорию «Подтопление автомобильных дорог». Исполнителем назначили администрацию муниципалитета. В течение 8 рабочих дней специалисты проведут проверку и необходимые работы и сообщат о результатах. Срок решения проблемы - 10 июня», - говорится в сообщении.

Проект «Добродел» запустили в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Подмосковья и оперативного решения проблем на местах.