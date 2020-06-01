РИАМО – 1 июн. Посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил о том, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Италии улучшается, а также выразил свою благодарность российским специалистам за вклад в преодоление чрезвычайной ситуации.

«Позвольте мне поблагодарить правительство Российской Федерации и особенно министерство обороны за оперативную помощь Италии в борьбе с коронавирусом. Более ста российских специалистов работали бок о бок с итальянскими врачами в наиболее пострадавших областях страны, прежде всего в Ломбардии», – сообщил Терраччано в интервью, опубликованном на сайте kp.ru.

Он добавил, что с начала эпидемии он неоднократно проводил виртуальные встречи с итальянским бизнес-сообществом в России, в которых активно участвовали итальянские предприниматели. Встречи помогли изучить систему экономических мер в поддержку бизнеса на этом этапе кризиса. Компании выражали заинтересованность, чтобы этой помощью мог воспользоваться весь бизнес – как иностранный, так и российский.

Посол подчеркнул, что туризм пострадал от пандемии больше всего. Выдача виз российским туристам на данный момент приостановлена. До 15 июня внешние границы Европейского союза будут закрыты, после вопрос о продлении или непродлении закрытия внешних границ будет рассмотрен на европейском уровне. Ожидается, что россияне смогут вернуться в Италию уже этим летом.

По словам Терраччано, ситуация по коронавирусу в Италии улучшается, что настраивает на осторожный оптимизм. Несколько недель назад снизилось число госпитализированных в отделениях интенсивной терапии, выросло число выздоровевших и радикально упало количество умирающих от вируса каждый день. Это свидетельствует об эффективности политики сдерживания.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что в ближайшее время жителям России стоит воздержаться от планирования поездок за границу, в странах Евросоюза сейчас идет обсуждение лишь открытия границ между странами ЕС.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.