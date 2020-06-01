РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В подмосковных Люберцах открыли в понедельник новое стоматологическое отделение для детей на Юбилейной улице, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Новое отделение расположено в стоматологической поликлинике по адресу: улица Юбилейная, дом 23.

«Я рада, что сегодня, в День защиты детей, мы открываем новое стоматологическое отделение для юных люберчан. Теперь детям из окрестных домов будет еще удобнее лечить зубы, здесь есть все для этого - квалифицированные кадры и новейшее оборудование», - сказала первый заместитель главы администрации округа Ирина Назарьева.

Теперь в данном отделении впервые за 33 года будут оказывать стоматологическую помощь детям. Тут работают шесть специалистов. Отделение рассчитано на 30 посещений в день пациентов хирургического профиля, 50 посещений в день терапевтического профиля и 20 - ортодонтического профиля.

Сейчас оказывают только экстренную стоматологическую помощь, в связи с чем в отделении пока нет ортодонта. После режима самоизоляции он выйдет на работу.