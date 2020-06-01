РИАМО - 1 июн. В рамках фестиваля «Красная площадь» в Москве с 6 по 8 июня гостей фестиваля ждет уникальный литературный марафон, вероятнее всего, посетить его можно будет только после предварительной регистрации, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Фестиваль станет важным событием не только российской, но и мировой культуры – первым мероприятием в офлайн-формате после нескольких месяцев жизни на карантине. Станет еще одной мощной поддержкой для всех любителей книги и книжной индустрии, значительно пострадавшей от кризиса», – отметил зампредседателя оргкомитета, замруководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.

Он добавил, что свыше 200 издательств продемонстрируют свои лучшие издания. Таким образом, фестиваль станет «первой ласточкой» постепенного выхода из карантина.

«Несомненно, наш литературный марафон подарит глоток свободы авторам, актерам и музыкантам, которые вновь смогут выступить перед зрителями, зарядиться их энергетикой и очарованием Красной площади», – уточнил Григорьев.

В связи с временными ограничениями из-за коронавируса фестиваль вынужден сократить число участников. По той же причине не будет представлено все богатство региональных издательств, а также изюминки антикваров и букинистов.

Особое внимание фестиваль уделит 75-летию Победы и году памяти и славы. Фестиваль открыт и для самых юных читателей, для них планируются отдельная образовательная и развлекательная программа с участием лучших детских авторов и самые интересные книжные новинки.

Программа фестиваля будет опубликована на официальном сайте фестиваля (http://книжныйфестивалькраснаяплощадь.рф).