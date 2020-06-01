РИАМО - 1 июн. В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области, следует из данных «Яндекса».

Далее идет Ивантеевка – там уровень самоизоляции составляет 2,3 балла. Следом идет микрорайон Балашихи Железнодорожный – там 2,2 балла, в Лыткарине – 2,1 балл, в Королеве и Павловском Посаде – по 2 балла.

В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

В Москве режим всеобщей самоизоляции продлили до 14 июня. При этом с 1 июня можно будет гулять и заниматься спортом во дворах, парках, скверах по графику для каждого конкретного дома. Во время прогулок нужно носить маски и перчатки.

«Яндекс» фиксирует количество людей на улицах городов и оценивает его по шкале от нуля до пяти, где пять означает, что на улице почти никого нет, а значит коронавирусу сложнее распространяться.

За последние сутки в столице выявили 2297 новых случаев инфицирования, в Подмосковье – 727.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.