РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июн. На территории городского округа Мытищи за минувшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего на территории округа с начала пандемии зафиксировали 1328 случаев инфицирования, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 727 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 39 723 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 473 человека. Выздоровели и выписались 8 485 человек. В городском округе Мытищи выявили 1 328 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

31 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории округа составляло 1 315.

В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение маски в общественных местах.

Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.