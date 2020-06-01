РИАМО – 1 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений касательно открытия границ для всех иностранцев накануне парада Победы не принималось, сообщает Газета.ru.

«Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось», – сказал он.

Песков также отметил, что режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты, тем более на высшем уровне.

Парад Победы состоится на Красной площади в Москве 24 июня.

Ранее отмечалось, что глава государства Владимир Путин будет наблюдать за парадом Победы на Красной площади с трибуны вместе с иностранными гостями.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.