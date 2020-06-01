РИАМО - 1 июн. Сбербанк устранил проблемы, возникшие в работе интернет-сервисов, в том числе мобильного приложения, передает ТАСС.

На данный момент все системы кредитной организации работают в штатном режиме.

«Сегодня (в понедельник - ред.) у части клиентов могли наблюдаться затруднения при входе в «Сбербанк Онлайн». В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отмечается в сообщении.

Согласно данным сервиса Downdetector, на 10:24 по московскому времени было зафиксировано 528 отзывов, а к 10:39 их число снизилось до 295. Чаще всего на неполадки жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и других городов Центральной России.

Большая часть жалоб касалась невозможности перевести деньги. Также поступали сообщения о сбоях в работе сайта и приложения. Некоторые пользователи также не могли совершить платеж со счета.