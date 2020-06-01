РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. В подмосковном Красногорске с начала пандемии зафиксировали более 2 тысяч случаев Covid-19, за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает областной штаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 727 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2 007», - говорится в сообщении.

По состоянию на 31 мая в горокруге насчитывалось 1 993 случая заражения коронавирусом.

Всего в Московской области зафиксировали 39 723 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 473 заболевших. Выздоровели и выписались 8 485 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.