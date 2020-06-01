РИАМО – 1 июн. Роспотребнадзор увеличил расстояние между столиками в российских кафе с одного до полутора метра для соблюдения социальной дистанции, сообщается на сайте kp.ru.

Сейчас кафе и рестораны еще не работают из-за пандемии коронавируса. Их открытие в российских регионах будет происходить в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Если число зараженных снимается, а число выздоровевших растет, то рестораны и кафе вновь могут начать работать», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сфере общепита нужно уделить особое внимание дезинфекции.

За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 2297 в Москве и 727 в Подмосковье.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.