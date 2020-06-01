РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 июн. Жители городского округа Щелково с понедельника могут возобновить занятия спортом на свежем воздухе в любое время, разрешается также использовать спортивный инвентарь, сообщается на сайте администрации городского округа.



«Разрешается использовать личный спортинвентарь: велосипеды, самокаты, палки для скандинавской ходьбы», - говорится в сообщении.

Заниматься можно группой не более двух человек и с соблюдением дистанции в пять метров. Исключение только для членов семьи и тех, кто проживает совместно.

Любителям бега необходимо использовать маску, если маршрут лежит через места общественного пользования: парки, скверы, железнодорожные станции или остановки общественного транспорта.





