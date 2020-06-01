РИАМО – 1 июн. Член президиума Российской кинологической федерации Ирина Швец опровергла информацию о том, что собаки могут учуять человека, зараженного коронавирусом, сообщает Nation News.

Ранее финские ученые выяснили, что собаки могут с помощью обоняния определять больных коронавирусом.

«Вы можете не выспаться, быть на взводе, испытывать стресс по какому-нибудь поводу; вы можете быть с месячными, вы можете быть беременной, и все это меняет физиологию вашего организма и меняет запах. Поэтому говорить, что собаки могут диагностировать заболевание, не приходится», — отметила эксперт.

Между тем, в исследовании финских специалистов говорилось, что в Хельсинках начали тренировать собак, чтобы те смогли определять Covid-2019.

Животных уже использовали, когда ставили несколько медицинских диагнозов. Спустя несколько недель такого тренинга, собаки научились с минимальной погрешностью отличать по запаху мочу пациентов с коронавирусом.

В Финляндии и раньше использовали острое обоняние собак для выявления у людей заболеваний. В этот раз животные быстро научились распознавать запах, типичный для коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 9035 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 2297 в Москве и 727 – в Подмосковье.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.