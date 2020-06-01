РИАМО – 1 июн. Исследований о возможном риске заражения коронавирусом через поверхность телефона нет, но лучше не подносить к лицу аппарат, который вы до этого трогали грязной рукой или перчаткой, сообщил член Общественного совета при министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко.

«Прямых и больших исследований об уровне риска заражения от телефона на сегодняшний день нет. В большинстве своем мы говорим о контактной передаче между людьми, и маска является самым важным защищающим элементом», - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что действительно есть исследования, которые говорят, что вирус сохраняется достаточно долгое время и на пластике, и на картоне, и на металлических конструкциях. Поскольку это происходит, то определенный риск заражения вирусом все же есть.

По словам Бровко, ответить на телефонный звонок можно, но при этом нужно соблюдать определенные меры предосторожности. Лучше всего использовать наушники или гарнитуру. Если телефон позвонил, то нужно снять перчатку, взять чистой рукой телефон и ответить либо воспользоваться громкой связью.

На перчатках может быть вирус в том случае, если человек имел контакт с зараженными поверхностями.

В России за все время распространения коронавируса выявили 414 878 случаев заражения, выздоровели за все время 175 877 человек.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.