РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июн. На территории индустриального парка «Южные врата» в Домодедове начала работать новая компания, оказывающая услуги по логистике, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новая компания - ООО «Маршрут» - предлагает своим клиентам (оптовым компаниям и интернет-магазинам) услуги по аутсорсингу доставки и логистики.

«Преимуществами для Подмосковья станут налоговые отчисления компании в местный бюджет. Отмечу, что привлечение новых резидентов в индустриальные парки, - один из приоритетов для округов и профильных ведомств. Показатель заполняемости индустриальных парков планируется увеличить до 60%. Подобрать инвестиционную площадку предприниматели могут на портале invest.mosreg.ru», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Новый резидент разместился на площади свыше 17,8 тысячи квадратных метров. Его деятельность позволит улучшить логистическую сеть в Центральном федеральном округе и Московском регионе.