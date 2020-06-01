РИАМО - 1 июн. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что план по восстановлению российской экономики готов, передает Федеральное агентство новостей.

В понедельник план представят Кремле.

«Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с регионами и деловыми кругами начать работу над планом в конце апреля. Документ должен включать меры по нормализации деловой жизни и росту экономики», — говорится в сообщении.

По поручению президента, отдельное внимание должно быть уделено восстановлению занятости и доходов россиян.