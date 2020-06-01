РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся в округе составило 1 288 человек, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 727 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 39 723 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 8 485 человек выписали домой из стационаров, 473 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 288 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

В общественных местах региона жителям рекомендуется носить маски. Открылись парки для прогулок, в них остаются закрытыми спортивные и детские площадки.

Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.