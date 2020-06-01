РИАМО - 1 июн. В Подмосковье продолжается масштабный ремонтный сезон, в рамках которого в текущем году планируется отремонтировать свыше 1,7 тысячи участков автодорог протяженностью более 2 тысяч километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На сегодняшний день асфальтобетонное покрытие заменили на более 90 региональных и порядка 160 муниципальных участках дорог. Все рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты, ход работ отслеживают через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ)», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Среди дорог регионального значения, отремонтированных на данный момент - с 55,1 по 56,6 километра в Орехово-Зуеве, с 50,9 по 53,5 километра на Егорьевском шоссе, Пятницкое шоссе на участках с 6,6 по 8,9 километра, с 9,4 по 11 километра, с 15,2 по 15,8 и с 22,1 по 23,4 километра в Солнечногорске, Можайское шоссе с 98,8 по 105,1 километра и с 105,2 по 109 километра в Можайском городском округе.

Также отремонтировали дороги Подосиники — Батюшково — Ильинское с 0 по 5 километр, Яхрома — Ильинское с 0 по 6,5 километра и с 8 по 8,7 километра в Дмитровском городском округе, дороги Старосимферопольское шоссе — Слащево с 0 по 5,1 километра и ММК — Сертякино с 0 по 3 километр в Подольске, а также подъезд к железнодорожной станции Фроловская в городском округе Клин.

Укладка нового покрытия завершена на 157 муниципальных дорогах, в том числе в Дубне на Болотном, Базарном и Чкаловском переулках, в Балашихе на улицах Московская, Ленинградская, Октябрьская, Говорова, в Лобне на улице Степная, в Ступине на улицах Лесная, Садовая, Толстого и других.

Ремонт региональных дорог ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить ремонтный сезон в Подмосковье планируется осенью 2020 года.