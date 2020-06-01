РИАМО - 1 июн. В понедельник в акушерском отделении Красногорской городской больницы №1 в День защиты детей родился тысячный ребенок в 2020 году, мальчика назвали Ярославом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Мы меняемся и делаем все возможное для удобства рожениц. У нас отдельные родовые боксы, установлены ванны для переживания схваток, мы проводим занятия для будущих мам, на которых рассказываем все о родах. И как мы видим, они замечают это и все больше доверяют нам», – сказал заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Красногорской городской больницы № 1 Рустем Ибрагимов.

Он добавил, что о доверии рожениц говорит статистика - в 2019 году тысячного ребенка выписывали 1 августа, а в текущем году – на два месяца раньше. В Красногорск на роды стали больше приезжать из других городов.

В 2020 году акушерское отделение Красногорской городской больницы №1 выбрали местом рождения детей жительницы не только городского округа Красногорск, но и других городов Московской области, а также Москвы.