РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Жителей поселка Томилино городского округа Люберцы оповестили о графике промывки внутренних инженерных коммуникаций домов и магистральных сетей, плановые работы начались в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Промывка инженерных коммуникаций необходима для поддержания качества услуг водоснабжения», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он отметил, что данные работы проводит АО «Люберецкий Водоканал» совместно с управляющими организациями.

Согласно графику промывки, работы будут проведены с понедельника по 3 июля по следующим адресам: улица Пионерская, дом 20 - 3 июня; улица Пионерская, дом 18 - 10 июня; улица Пионерская, дом 14 - 17 июня; улица Пионерская, дом 12 - 24 июня.

В период проведения работ возможно появление примесей в воде. Это временное явление, так как при скачках давления в системе механические отложения взбалтываются и смешиваются с водой.