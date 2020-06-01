РИАМО - 1 июн. В честь Дня защиты детей приложение «Яндекс.Такси» выходит в каракулях — несколько дней главный экран мобильного приложения будет выглядеть так, будто его раскрасил ребенок, сообщил РИАМО представитель сервиса.

В прошлом году «Яндекс.Такси» также представили сервис глазами детей. Его разрисовали шариковой ручкой.

«По городу передвигаются разрисованные автомобили, и колеса у них смотрят в разные стороны ровно так, как только ребенок может себе представить. В цветок превращается пин, который обычно отмечает на карте положение пользователя. Появились воображаемые кафе и кондитерские, их придумали сами дети. Например, есть «Желейный ресторан» — там порции размером с грузовик, в меню мармеладные медвежата, не горький шоколад и торт из красного желе. «Атом в тарелке» — тут опыты, эксперименты и еду можно растворять водой», — говорится в сообщении.

скриншот скриншот 1 из 2

Приложение «разрисовали» так, что теперь по улицам бродят розовые единороги, гигантские пирожные подсвечивают доставку из «Яндекс.Лавки». В сервисе можно заказать праздничный рецепт с продуктами и приготовить блюдо всей семьей.

«В первый день лета это «Тропический тирамису с манго, карибским сиропом и фисташками» (позже будут новые наборы с рецептами для детей и взрослых)», — отмечается в тексте.

Все продукты натуральные, их доставят до дома за 15 минут.

Также в рамках акции в честь Дня защиты детей в сервисе «Яндекс.Такси» появились истории детей, в которых они рассказывают, что хотят сделать после снятия режима карантина — поехать к друзьям и бабушке, попрыгать на батутах, плавать в бассейне и играть в футбол. Также родители делятся сценариями для детских праздников в самоизоляции.

Для пользователей с подпиской «Яндекс.Плюс» доступны онлайн-курсы для детей, детские фильмы и сериалы. Необычные изменения и новые возможности будут доступны в мобильном приложении «Яндекс.Такси» только 31 мая и 1 июня.