РИАМО(БАЛАШИХА) - 1 июн. Сказки в необычной интерпретации смогут послушать юные жители Балашихи на портале «Техносказки», который запустили совместно с детскими писателями и актерами столичных театров ко Дню защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На онлайн-портале «Техносказки» представлены видео переосмысленных и технологичных сказок в стихах и прозе, известных всем с детства.

«Авторами старых сказок на новый лад выступили детские писатели, педагоги, изобретатели и даже спортсмены. Их идея оцифровать и модернизировать популярные сказки пришлась по душе театральным актерам, которые с готовностью записали сказки на новый лад», - говорится в сообщении.

Например, у Айболита появится беспилотный автомобиль, а Иванушка станет смотреть футбол по блюдечку и заказывать обед на сайте Самобранка.ру. Колобок не убежит, а уедет от всех на гироскутере, теремок превратится в соседский чат, а Царевна-лягушка станет баловаться Instagram-фильтрами.